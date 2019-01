Geenimuundatud sortidel pole mahepõllunduses kohta

Maaeluminister Tarmo Tammel on õigus, et Eestis ei kasvatata seni genimuundatud põllukultuure ja meie väike maa võiks olla geeneetiliselt muundatud organismide (GMO) vaba. Praegu põllumajanduses kasvatatavad sordid on aretatud sama taimeliigi pärilikkusmaterjalist. Kuigi ka looduslike liikide genoom on evolutsiooni käigus mitmest organismist kokku sõelutud, on see toimunud väga pika aja jooksul ning loodusliku valiku pideva surve all. See on taganud vastavates keskkonnatingimustes optimaalsete kombinatsioonide kujunemise.