Tselluloosi asemel puidusuhkrud

Est-Fori tselluloosivabriku teema kõrval on ajakirjanduses vaikselt üleval olnud jutt, et AS Graanul Invest plaanib Imaverre ehitada uut tüüpi tehnoloogiaga katsetehase, kus puitu mitte ei rafineerita, vaid hoopis fraktsioneeritakse. Ja fraktsioneeritakse kaske ja leppa, mitte okaspuud. Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen ütleb, et nende eesmärk on üks pluss ühest kätte saada kolm.