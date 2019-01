Mida on meie haridusel õppida konfutsiaanluselt?

Läänes on hinnatud keelelist sõnastatavust, üksiku hülgamist üldise nimel, muutuva hülgamist püsiva nimel. See annab võimsad tööriistad tunnetusele (nt valemid, konstandid) ja aitab kaasa ühiskondlikule emantsipatsioonile (seaduste fikseerimisega saab vabaneda võimniku omavoli alt). Hiinaski oli see tendents varakult olemas (Mozi, seaduslased) ja tehnika kõrgelt arenenud. Aga filosoofias jäi seal domineerima kontekstualiseeriv tunnetus: ideaalne inimene pole see, kes teab paljusid igavesi tõdesid, vaid see, kes oskab kohaselt käituda ja harmooniliselt muunduda. Selleks on muidugi vajalikud ka teadmised, aga kõik omandatu tuleb osata sulandada käesolevasse olukorda, nii et ma saaksin seda adekvaatselt mõtestada ja sobivalt käituda.