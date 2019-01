Hiinas on lastel kombeks süüa kibedat

Hiinlaste maailmavaate keskmes on esimesest ajaloolisest Shang-Yini dünastiast (16.–11. saj e.m.a) alates olnud perekond. Shangi dünastia esivanemate kultusele olid omased kolm tunnust, mis on hiina kultuuriruumis aktuaalsed tänapäevani: eksisteerib hauatagune elu; esivanemate hingedel on võime mõjutada järeltulijate elukäiku; surnud sõltuvad elavate hoolitsusest. Nüüdisajal palutakse esivanemate õnnistust vere- ja veiniohvri asemel «kummitusraha», paberist BMWde või kodutehnika põletamisega, kuid endiselt usutakse, et äri või õpingute edukus sõltub esivanemate hoolitsusest teispoolsusest.