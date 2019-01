Õpilaskeskse kooli pahupool

Paraku on õpilaskesksel haridusel ka pahupool, mis on aastatega hakanud järjest enam oma inetut nägu näitama: noored on üha ülbemad, ei viitsi süveneda ega vaeva näha ning kauplevad hinnete pärast. Õpetaja sõna ei maksa ja töörahu on pideva enesekehtestamise tõttu häiritud. Loovate indiviidide kõrval lõpetab kooli järjest suurem hulk enesekeskseid, laisku ja rumalaid isendeid.