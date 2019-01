Aimar Altosaar: tööstusriik Eesti

Eestis on laialt levinud idee, et võiksime kujuneda maheriigiks, kus majandus ja loodus moodustavad eluterve sümbioosi. Paljudes omavalitsustes ja tervetes regioonides on väljendatud huvi arendada vaid seda laadi tegevust, mis hoiaks loodust ja keskkonda puhtana. Tänapäeval tähendab see eelkõige ekstensiivse põllunduse ja hankiva tööstuse piiramist ja välistamist, mis ei pruugi laieneda töötlevale tööstusele, mille keskkonnamõju muutub tehnoloogiate arenedes järjest väiksemaks.