Erametsaliidu arusaam riigimehelikkusest

Nüüd selgub, et ühele seltskonnale Eestis see mõte ei meeldi. Eesti Erametsaliit on kohtunud erakondade esindajatega ja rääkinud neile, et metsamajandamist sisuliselt puudutavaid probleeme ei tohiks võtta valimiskampaania teemaks, vaid need tuleks lahendada uue metsanduse arengukavaga (MAK). Minu järelepärimisele vastates kinnitas erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv, et säherdused kohtumised on tõepoolest toimunud. Ja et nendel kohtumistel on erametsaliit soovitanud erakondadel oodata ära arengukava arutelude tulemused ning «tagada töörahu arengukava koostajatele ja mitte teha paralleelset töökava praeguse MAKi aruteluga».