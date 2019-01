Kuidas kohaneda inimesega

Liikide elukeskkond on olnud pidevas muutumises. Maa on olnud palju kuumem ja külmem kui praegu ning elu Maal on toime tulnud suurte meteoriitide kukkumise, hiiglaslike vulkaanide purskamise ning vahelduvate jääaegadega. Kui aga keskkonnamuutused on väga kiired, siis ei anta liikidele kohanemiseks aega ning suur osa liike sureb välja. On olnud massilisi väljasuremisi, mil Maa on kaotanud enamiku oma liikidest.