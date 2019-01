Õpetajate ilustamata lood

Naisõpetaja (staaž kuni 5 aastat): «Esimene juhtum: kui palusin õpilasel kontrolltöö ajaks eraldi pinki istuda, sõimas ta mind järgnevate sõnadega: «Käi p...i, vana lits.» Teine juhtum: õpilane küsis minult järgmist: «Kümnepallisüsteemis, kui hästi sa m...i imed?» Kolmas juhtum: üks õpilane saatis sõnumi järgneva sisuga: «Tõmba rippu ennast.» Need on sellised meeldejäävamad. Samas igapäevased väikesed sõimamised ja «sinna» saatmised on juba veidi tavaliseks muutunud. Kurb, aga ei pane neid enam tähelegi.»

Naisõpetaja (staaž 16–25 aastat): «Need juhtumid on inetud ja neist on tegelikult ebamugav rääkida. Oma lähikonnale räägin neist läbi nalja, aga nad peegeldavad mulle alati päris võimsalt ka tagasi seda, kui tõsised lood need tegelikult ikkagi on, et see pole normaalne ja sellega ei tohi n-ö ära harjuda. /.../ Kõige arusaamatum ongi see labasus ja vulgaarsus. See on tülgastav. Enamasti olen sellest üle, aga pole ka leidnud võtit, kuidas seda olukorda vältida või muuta. Püüan jääda rahulikuks, anda konkreetsed töökorraldused ja olla oma nõudmistes järjekindel.»