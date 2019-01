Valitsus pani ainult registripõhise rahvaloenduse plaani sahtlisse

Riigikogu rahvastikukriisi probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski ütles, et nad on loenduse suhtes samal seisukohal nagu peaministrile saadetud pöördumises: ainult registripõhise loendusmeetodi kasutamisega eksisteerivad süsteemsed puudujäägid andmete kvaliteedis. Tema sõnul on ka rahandusministeerium, kes juhib rahva- ja eluruumide loendust, tunnistanud, et umbes 20 protsenti Eesti rahvastikust ei ela registreeritud elukohas, mis tähendab, et andmed kuni 35 protsendi eluruumi põhjal moodustuvate perede koosseisu kohta pole täpsed.