Väärkohtlemine on ületamas õpetajate taluvuse piiri

Jõulude ja uue aasta vahel saatsin e-kirjad õpetajate erialaseltside esindajatele palvega edastada oma liikmetele üleskutse vastata küsimustikule õpetajate väärkohtlemise kohta. Et saada objektiivset pilti, palusin kindlasti vastata ka neil, kes ei ole kiusamise all kannatanud. Kahe nädalaga laekus 702 vastust, see on ligi seitse protsenti eesti õppekeelega koolide õpetajaskonnast.

Koolikiusamise teine vaade

Suurel joonisel on esitatud tulemused. Punase värviga on nende õpetajate osakaal, kes märkisid kogetud väärkohtlemise sageduseks «umbes korra perioodis/trimestris» või tihemini (korra kuus, nädalas, või iga päev). Kollasega on märgitud vastusevariandid, mis jäävad vahemikku «umbes korra poolaastas» ja «ühe korra karjääri jooksul». Roheline tähistab inimlikku normaalsust, et väärkohtlemise all ei ole tulnud kannatada.