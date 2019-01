Erakonnad: palju läbikaalumist väärivaid mõtteid regionaalpoliitikast

Haldusreformiga vähenes omavalitsuste arv kolm korda ning maavalitsused kadusid täielikult. Kui omavalitsuste ühendamist on üldiselt peetud vajalikuks, siis regionaalse tasandi kadumist Eesti riigi halduses on tavaliselt kritiseeritud. Regioonidevahelised erinevused rahvastiku dünaamikas ja sotsiaal-majanduslikus arengus kärisevad veel suuremaks, kuigi juba praegu on rahvusliku kogutoodangu arvestuses elaniku kohta see vahe kuni neli korda. Viie erakonna esindajad räägivad, millist regionaalpoliitikat tuleks viljeleda.