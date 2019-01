Aimar Altosaar: vastuvoolu unistades

Mõned on öelnud, et kuna rahvaarvult on Eesti võrreldav mõne suurlinna linnaosaga, siis pole mõtet regionaalpoliitikaga punnitadagi, sest see on vastuvoolu ujumine. Kuid eestlaste vastutusalas on 45 000 ruutkilomeetrit maismaad, mis nõuab meilt sellesse vastutustundlikku suhtumist. Pealegi on iga tükk kodumaad meile armas, mis sellest, et inimesi elab väljaspool keskusi järjest vähem. Asustamata alad on kogu riigile ka julgeolekurisk, eriti need, mis asuvad välispiiride lähedal.