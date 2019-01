Soome hoiab silma peal 370 radikaliseerunul

Ma alustaks kaugemalt, mõne aasta tagusest ajast. Esiteks hakkab Euroopa mõistma, et ümberringi toimuv mõjutab meid väga tugevalt ning seetõttu on vaja ka nende väljakutsetega tegeleda. Sündmused Ukrainas, Lähis-Idas, Aafrikas ja mujal mõjutavad otseselt kogu Euroopa julgeolekut.

Teiseks väljakutseks on kahtlemata terrorism ja moodustis nimega ISIS. Soomest on meie andmetel reisinud Iraaki ja Süüriasse sadakond inimest, mis on kogukonna suurust arvestades üks kõrgemaid näitajaid Euroopa Liidus (EL). Suurem on see arv ainult Prantsusmaal ja Belgias.