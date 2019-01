Hobustega metsatöö Viljandimaal

Külmal ja päikeselisel jaanuaripäeval on Viljandimaale Tääksi külla kogunenud üksjagu inimesi ja hobuseid. Tegemist on maaülikooli korraldatud avatud hobumetsatööde päevadega, mis on osa keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli hobumetsanduse algkursusest. Viimane on vabaaine, mis annab osalevatele üliõpilastele ka ainepunkte. Ühtlasi on tegemist jätkuga Viljandi Kultuuriakadeemia aastaid korraldatud müravaba metsatöö päevadele. Nagu ikka, räägitakse enne teooriast ja siis järgneb praktika.