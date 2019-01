Paraku viis selline praktika olukorrani, mis ei meeldinud kellelegi: karjamaad olid ülekarjatamisega tuksi keeratud ja kogukond kannatas selle all kõvasti. Iga karjaomanik võis lihtsasti näppudel välja arvutada, et igal juhul on mõistlik ühiskarjamaale viia veel üks oma loom. Lisakahju karjamaale puudutas kõiki võrdselt, lisaloomast saadav tulu läks aga ainuüksi loomaomanikule. Hardin laiendas oma üdini pessimistlikus käsitluses ühisvaratragöödia mõiste paljudele globaalsetele probleemidele inimühiskonnas. Need tulenevad tõigast, et vara on ühiskasutuses, saadav kasum aga isiklik, olgu see isik siis füüsiline või juriidiline.