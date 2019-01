Kui palju metsa on Eestis kaitse all

Jutt peab algama sellest, et metsa looduslik seisund, looduslik areng ja inimtegevusele seatud piirangud on eri asjad. Täpsemalt on nende ühisosa kuni 3500 hektarit (0,1 protsenti metsamaast) loodusreservaatideks määratud metsi. Enamikku sellest kaitstakse juba kaua (sellest ka üsna looduslik seisund), selle sajandi panus on alla saja hektari. Reservaatides on inimtegevus looduskaitseseadusega täielikult keelatud ja mets määramata ajaks võimalikult looduslikule arengule jäetud. «Kuni», «üsna» ja «võimalikult» märgivad mööndust, et ka reservaadid pole päris inimmõjuta. Näiteks Järvselja «ürgmetsakvartalit» kuivendavad seda ääristavad kraavid ja inimtekkelise kliimamuutuse tagajärjed jõuavad igale poole. Ühe äärmusliku hinnangu järgi on inimmõju eest kaitstud metsapind Eestis seega nullilähedane.