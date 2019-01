Juhan Jaik puust ja puidust

Meie masinakirjutaja proua, keelemees, ütleb küll, et ei ole õige ütelda «küttepuu», vaid «küttepuit». Et kui puu on üleval, kasvab, siis on ta puu, aga kui maha saetakse, siis muutub puu puiduks. Jakop arutles selle pääle, et kuidas on õigem, kas rumala pää kohta tuleb ütelda puupää või puidupää? Kas mitte nii, et kui inimene, kes kannab sellist rumalat pääd otsas, seisab, siis ütleme «puupää», aga kui ta on pikali, magab, siis juba «puidupää»? Aga olgu tolle pääga lugu kuidas on, meie pää on siin värskes õhus lahe ja olemine ütlemata mõnus.