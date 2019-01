Soome otsib viise sündimuskriisi lahendamiseks

Soomes on kõige suurem sündimuskordaja kõrgharidusega naistel, mis tähendab, et neil on keskmiselt kõige enam lapsi – enne 2010. aastat ulatus kõrgharidusega naiste sündimuskordaja veidi üle kahe. Kesk- ja põhiharidusega naistel oli sündimuskordaja väiksem, mõlemal 1,6 juures. 2017. aastaks oli kõrgharitud naiste sündimuskordaja langenud aga 1,5-le. See on siiski jätkuvat suurem kui teistel rühmadel, sest ka põhiharidusega naiste sündimuskordaja vähenes ning oli 2017. aastal vaid 1,2–1,3 vahel, keskharidusega naistel oli see näitaja pisut suurem.