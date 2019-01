Soome pered eelistavad ülekaalukalt valikuvabadust

Soome rahvapensioniamet (KELA) tegi 2017. aastal vanemahüvitise korraldust puudutava küsitluse, millele vastas pea 900 naist, kellel oli küsitluse hetkel vähemalt üks aasta- kuni pooleteisevanune laps. Küsitlustulemuste analüüsijatele üllatuslikult oli 40 protsenti vastajatest arvamusel, et vanemapuhkuste süsteemi polegi vaja muuta, kuigi see on praegu Soome perepoliitilise debati põhiküsimus.