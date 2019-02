Selgusid noortevaldkonna tublimad

Tublimaid tunnustati kaheteistkümnes kategoorias:

aasta noorsootöötaja on Kaie Pranno,

aasta huvikool on Tartu Lastekunstikool,

aasta noortekeskuse kategooria võitjad on Taheva Avatud Noortekeskus ja Haabersti Vaba Aja Keskus,

aasta noorteühing või -organisatsioon on MTÜ Tõrva Noorte Liit (Tõrva Raadio),

aasta osaluskogu ja õpilasesindus on Viljandi Noortevolikogu,

aasta noortemalev on Tankla Õpilasmalev 2018,

aasta noortelaager on Laoküla Merelaager,

aasta kohalik omavalitsus on Toila vald,

aasta noorsootööühing on MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla,

aasta toetajad noorsootöös on Anneli Peterson koos Hele Kulliga ja Maria Kudrjakova,

aasta tegu noorsootöös võitja on Changemakers Academy,

pikaajalise panuse eest noortevaldkonda pälvisid tunnustuse Reet Kost, Marek Mekk ja Juhan Anupõld.