Martin Ehala: vajame arutelu karistamatuse teemal

Teadlased on tõdenud, et tegu on geograafiliselt laieneva ja raskusastmelt süveneva probleemiga, millele hariduskorraldus ei ole seni suutnud head lahendust leida. Probleemi eitamine või pisendamine on seni olnud üsna tüüpiline reaktsioon, mistõttu on kiusamise alla sattumist tunnistanud õpetajad tundnud kolleegide poolt tõrjumist ja alavääristamist. Samas on enamik uuringuid jõudnud järeldusele, et tegu ei ole üksikute õpetajate professionaalse pädevuse puudujääkidega, vaid olemusliku probleemiga ühiskonnas laiemalt.