Mati Hint, Viivi Luik ja Maarja Vaino: suhtumisest õpetajatesse

Uuringud näitavad, et õpetajate kiusamisest on saamas üha süvenev ja laienev probleem. Mis on selle põhjused? Kas see, et oleme hakanud suhtuma õpetajasse nagu teenindajasse? Kas oleme loonud ühiskonna, kus kiusamine on muutunud normaalsuseks? Või oleme käest lasknud minna oma kasvatuspõhimõtetel? Oma mõtteid jagavad kirjanik Viivi Luik, kirjandusteadlane Maarja Vaino ja keeleteadlane Mati Hint.