Käesolevas ja 23. jaanuari lehenumbris kokku võetud erakondade regionaalpoliitilistes ideedes on palju kattuvusi, mis toidab lootust, et valimiste järel moodustatav valitsus kindlasti midagi ka ära teeb. Enamikul on ka eristuvaid lahendusi, mis võivad jäädagi vaid n-ö intellektuaalselt huvitavateks ideedeks, kui ideede kandjad ei veena oma koalitsioonipartnereid neid ellu viima.