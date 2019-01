Rivo Noorkõiv: korterite hinnad peegeldavad regionaalset tasakaalustamatust

Korterite turul süveneb regionaalne eristumine nii elamispinna kvaliteedilt kui ka kättesaadavuselt, see muudab väikelinnad ja maapiirkonnad uute elanike saamisel vaeslapseks. See tähendab ka, et nad ei saa teha uuendusi ega osaleda majanduslikes ja sotsiaalsetes koostöövõrgustikes, mis omakorda tähendab konkurentsivõime langemist nulli lähedale. Selline olukord süvendab ääremaaliste piirkondade suletust, elanike kapseldumist ning nende kõrvalejäämist ühiskonna arengust ja majanduslikust edenemisest.