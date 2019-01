Rootsi koolitüdruku kõne ÜRO peasekretärile

FOTO: We Don't Have Time

Kuueteistaastane kliimaaktivist Greta Thunberg on algatanud ülemaailmse kampaania «Koolistreik kliima eest». Selle kampaania ajel on koolist poppi teinud kümned tuhanded kooliõpilased kõikidel mandritel. Noored streikijad põhjendavad koolist puudumist sellega, et pole mõtet omandada teadmisi tuleviku tarbeks, kui noorte jaoks ei pruugi mingit normaalset tulevikku enam ollagi. Tihtipeale toimuvad streigid vanemate ja kooli juhtkonna toetusel.