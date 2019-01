Mis saab metsast pärast valimisi?

Vist kunagi varem pole metsateema valimisprogrammides nii tähtsal kohal olnud – enamik erakondi on sellele pühendanud eraldi peatüki või alapeatüki. Samal ajal on need peatükid suuresti loosunglikud ja deklaratiivsed ning konkreetseid seisukohti on suhteliselt vähe (vt ka Urmas Jaaganti artiklit «Mida oodata järgmiselt valitsuselt?»). Mõningatel juhtudel võib ka öelda, et erakonna varasem retoorika on olnud tunduvalt konkreetsem kui see, mis on lõpuks valimisprogrammi kirja saanud (EKRE, sotsid).