Prügireostus Läänemeres

Kes poleks kuulnud ja lugenud plastisaartest ookeanis? Küllap on paljud jõudnud teemasse süveneda sedavõrd, et mõista: tegu pole päris saartega, kus peal saaks jalutada, küll aga on suured piirkonnad maailmameres plasträmpsust väga tugevalt reostatud. Plastisaartest rääkimine on küll väike liialdus, aga plastisaastest kirjutamine on hädavajalik. See on ohuks suurele osale mereelustikust, olgu need siis linnud, kes plastitükke pahaaimamatult oma poegadele söödavad (ja nii neid paraku ajapikku tapavad), või kilekottidesse lämbuvad merekilpkonnad.