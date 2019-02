Eelmisel nädalal kiitis riigikogu majanduskomisjon heaks keskuse käesoleva aasta tegevuskava, mis näitab, et ka tänavu on taas põhjust oodata huvitavaid uurimistulemusi. Mõttekojal on plaanis läbi viia kolm suurt seireprojekti: Eesti inimvara olukord, eakate finantstulevik ja regionaalse majanduse arengud.