Rahvastikupoliitika põhialuste eelnõu läbis esimese lugemise

Kuivõrd rahvastikupoliitika põhialuste dokument on prioriteetide seadmisel tagasihoidlik, aga samas haarab väga laia teemade ringi, nii et sisu ületab kindlasti riigi olemasolevaid võimalusi, jääks järgmisele valitsusele ka antud juhul küllalt vabad käed. Põhialustel võib küll olla oma autoriteet, kuid poliitika kujundamisel hakkavad suuremat rolli mängima tõenäoliselt hoopis valimistulemused. Kuna erakondade seisukohad rahvastikupoliitikaga hõlmatud sündimuse, rände, tervise, hariduse jt valdkondades on erinevad, leiavad elluviimist ikkagi eelkõige need ideed, mis saavad valijalt mandaadi ning milles tulevane koalitsioon omavahel kokku lepib.