Eesti riigi püsimine ilma eestikeelse hariduseta oleks vaevalt mõeldav

Mis olukorras me arutame eestikeelse hariduse mõtte üle ja räägime alternatiivist selle tähtsust vähendada? Kellele on eluvajadus eestikeelne haridus lasteaiast doktoriõppeni ja kes argumenteerivad selle küsitavaks seadmise poolt? Mis on ühe või teise vaate argumendid ning kuidas nad seostuvad selle maa elujõulisusega?