Rivo Noorkõiv ja Garri Raagmaa: regionaalpoliitika tähendab eelkõige ettevõtluse arendamist ja uute töökohtade loomist

Rivo Noorkõiv: Ilmselt oleks Eestis reaalne hoida elus maakonnakeskusi. Kui need on elujõulised, siis on ka regioonidel lootust. Oluline on teadvustada, et Eesti asustussüsteem on hästi vana. Maakonnakeskused on niimoodi paigutunud, et keskmiselt on igalt poolt keskusse maksimaalselt ligikaudu 50 kilomeetrit. Ehk siis 40 minutit autosõitu.