Häirekeskusel on Eesti ühiskonnast unikaalne ülevaade – meile helistavad inimesed aastas miljon korda ja väga erinevatel põhjustel. Vaid pooltel juhtudel on appi vaja saata politseid, päästjaid või kiirabi. Mõnikord soovib helistaja näiteks edastada politseile oma tähelepanekuid. Niisiis, iga kõne ei peagi tähendama abijõudude väljasõitu. Küll aga on nende kõnede seas ka need, mis aitavad meil mõista tänapäeva ühiskonna murekohti. Millised need siis on?