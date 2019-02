«Ma-ilm ja mõnda»: elurikkuse maailmarekorditest

Keegi ei ela ilmas üksi. Kaimud, keda me talume, ja lähisugulased, keda me lahkesti abistame, on naabrite seas vähemuses. Naabrid võistlevad meiega enamasti samade ressursside pärast. Isekas maailmas elab tihedalt koos palju liike, kes on alati valmis laokile jäetud ressursse ära näppama – oma elukorralduse hoidmiseks peab alati valvel olema. Kõrgelt vaadates tähendab see, et eluskooslus on enam või vähem liigirikas. Mõned ökosüsteemid on väga liigirohked, mõned üllatavalt vaesed.