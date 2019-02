Lastele pühendumine keelatud!

Kuna emal puudub õigus kogu aja eest lapsepuhkust võtta, tähendab see sisuliselt lastele pühendumise kui mitte keelamist, siis vähemalt taunimist. Luues tingimused, mille tõttu «ebasobiva» pereelu korralduse puhul on lapse eest hoolitsemiseks saadav tasustatud puhkus lühem, polegi otseseid käske-keelde vaja. Sama tööd teeb ära ka perede ette pandud sundvalik.

Tegelikult on kummaline, et pereelu puutuvat ELi tasemel üldse reguleeritakse. Kuna liikmesriikide olukorrad ja vajadused on väga erinevad, oleks loogiline need küsimused endiselt igas riigis kohapeal lahendada, nagu subsidiaarsuse printsiip ka ette näeb. Muidu võib juhtuda sama kentsakalt nagu Eesti puhul.