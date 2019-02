Miks noored ei soovi õpetajaks saada?

Arvestades aasta-aastalt vähenenud vastuvõttu õpetajakoolitusse, kartsin, et õpetajakutse vastu on noorte huvi täiesti kadunud. Vastused näitavad, et see ei ole nii (vt joonist). Küsimusele «Kas sa soovid saada õpetajaks?» vastas eitavalt vaid 40 protsenti üliõpilasi, kuid oluliselt rohkem gümnaasiumiõpilasi (57 protsenti). Kui vaid 8 protsendist gümnaasiumiõpilastest, nagu võiks eeldada selle küsitluse põhjal, saaks tulevikus õpetajad, oleks eesti kooliõpetajate põud ilmselt ületatud. Küsimus on selles, miks noored, kellele amet iseenesest meeldib, ei õpi siiski õpetajaks.