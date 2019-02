Õpetajakoolitus ei suuda tagada õpetajate järelkasvu

Üldhariduskooli õpetajaid on Eestis umbkaudu 15 000. See tähendab, et viieteistkümne aasta jooksul oleks meil vaja juurde umbes 7500 õpetajat. Et see vajadus katta, peaks igal aastal kooli tööle asuma pool tuhat uut õpetajat. Ülikoolides aga lõpetab praegu igal aastal oluliselt vähem üldhariduskooli õpetaja kutsega noori: Tartu Ülikoolis lõpetas 2017. aastal 148 üldhariduskooli aineõpetajat, Tallinna Ülikoolis 2016. aastal 127, see on 275 õpetajakutsega lõpetajat ehk 55 protsenti vajaminevast. Kui arvestada, et osa alustajaid loobub õpetajakutsest paari aasta pärast, on katmata rohkem kui pool vajadusest. See on tõsine kriis.