Valga ja Valka ühine linnasüda on restaureerimisel ning avatakse peatselt

Piiriülese kaksiklinnana on Valga-Valka naaberriikide koostöövõimekuse katselava, kus selguvad nii edulood kui ka kitsaskohad. Piirilinna oludega tutvudes selgub, et edulugusid idaneb rohkem kohalikust omaalgatusest ja Euroopa Liidu toel, mõlema riigi valitsuste tugi piirkonnale jääb nõrgaks ning huvi leigeks. Ajalooliselt on Valga-Valka ühtne majandusruum, kuid linn ei saa oma arengupotentsiaali teostada, kuna kandvad struktuurid on ühtlustamata.