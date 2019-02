Kas Kreml võib sekkuda Eesti valimistesse?

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, mil on üritatud eri viisidel sekkuda teiste riikide valimistesse ja neid mõjutada näiteks küberrünnakute, infooperatsioonide, poliitikute äraostmise, igasuguste meediamanipulatsioonide ning valeuudiste abil. Teisisõnu on üritatud tekitada destruktiivseid protsesse poliitilistes süsteemides seoses valimiste või referendumitega.