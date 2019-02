Uku Särekanno: vaba maailma küberkiusamine

Taktikaline eesmärk oli veenda demokraatide sisemises konkurentsis kaotajaks jäänud Bernie Sandersi toetajaid loobuma hääletamast Hillary Clintoni poolt. Peenelt profileeritud valijad ujutati üle lihtlabaste sõnumitega: sinust ei sõltu midagi, istu protestiks kodus ning ära raiska oma häält Clintoni toetuseks.

Kirjeldatud profileerimise ja trollikampaania mõju üle vaieldakse, ent fakt on see, et Cambridge Analytica juhtis sihipärast kampaaniat võtmeosariikides ning Vene eriteenistused tegutsesid agaralt Ühendriikide valimistega.

Trollimise kõrval häkiti 2016. aastal sisse Hillary Clintoni kampaaniat ohjanud demokraatide meilikontodele ning lekitati välja mahlakam osa. Samasugused katsed 2017. aasta Prantsusmaa presidendivalimistel andsid selgelt märku, et valimiste turvalisusele tuleb asuda vaatama uue pilguga.

Küsimus pole üksnes valimiskastides ja häälte korrektses kokkulugemises. Tähelepanu tuleb pöörata ka valimisprotsessi elektroonilisele turvamisele. Ja see puudutab absoluutselt kõiki valimissüsteeme, mitte ainult Eestit, kus hääletamine on võimalik ka interneti abil.

Igas valimistega seonduvas etapis on võimalik leida momente, kus on vaja riske maandada. Olgu selleks kandidaatide sotsiaalmeedia ja isiklike meiliaadresside turve, valijate nimekirjade koostamine või hääletustulemuste elektrooniline avaldamine meedias.

See on ka põhjus, miks riigi infosüsteemi amet ja valimisteenistus on võtnud riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistustes varasemast aktiivsema rolli: nad on koostanud riskide maandamise kava, testinud parteide veebiliideseid, valimiste infosüsteeme ning viinud läbi hulga küberturbe koolitusi kandideerijatele.

Riigi infosüsteemi ameti eestvedamisel on praeguseks välja töötatud rahvusvahelised soovitused valimiste elektroonseks turvamiseks. Soovituste koostamisse kaasati 20 riigi eksperdid ning need on mõeldud kõigile demokraatlikele riikidele kui parim praktika uue aja riskide maandamiseks.

Samm edasi

2007. aastal Eestit tabanud küberrünnakutest on möödunud 12 aastat. On aeg võtta ette uus teema ja hakata vedama jõuliselt demokraatlike protsesside kaitsmist rahvusvahelisel areenil. See on võitlus meile oluliste väärtuste, maailmapildi ja elukorralduse eest.

Esiteks, valimiste turve. Tehnilised soovitused on esimene samm. Siit edasi tuleb liikuda sellega, et need kujuneks igas demokraatlikus riigis miinimumstandardiks. Et nende üle peetaks valvet nagu ka kõigi muude valimiste heade tavade üle.

Teiseks, infosõda ja trollimine. Koostöös suuremate partneritega, nagu Prantsusmaa, tuleb arendada välja poliitiline raamistik infosõjale vastamiseks. Mehhanism, mis võimaldaks kõige muu kõrval trollivabrikute operaatorid veenvalt nurka suruda ning sanktsioonide, kaubanduspiirangute, varade arestimise ja mustade nimekirjadega valusalt vastu näppe lüüa.

Need on teemad, mis on eelseisvatel aastatel teravalt päevakorras kõigis demokraatlikes riikides. Eestil on kogemust, sisu ja isekat huvi. Oleme sõnavabaduselt maailma tipus. Oleme tuntud turvalise e-riigi ning küberrünnete tõrjumise poolest. Meie praktikat küberturvalisuse tagamisel on praeguseks kopeerinud enamik Euroopa riike. Meil on eksperte, kes on osalenud väga agressiivsete infooperatsioonide tagasilöömisel Eestis (2007), Gruusias (2008) ja Ukrainas (2014). Tuleb astuda samm edasi.

Trollivabriku viis sammu valimistesse sekkumisel 1. Sihtrühm. Luuakse gruppe või imbutakse gruppidesse, kus ühine nimetaja on pettumus või rahulolematus (nt kollased vestid).

2. Võimendatakse konfliktseid teemasid. Levitatakse lühisõnumeid teemadel, mis tekitavad enam vastukaja: migratsioon, identiteet, ebavõrdsus, maksupoliitika ning suured taristuprojektid.

3. Trollimine. Kasutatakse bote ning võltsidentiteete sõnumiedastuse kiirendamiseks ja võimendamiseks.

4. Kompromiteerimine. Kaaperdatakse võtmekandidaatide meilikontod ja profiilid, et lekitada infot avalikkusele ning viia läbi infooperatsioone.

5. Veebide ja teenuste ründed. Rünnatakse aktiivselt kampaaniakeskkondi ja valimissüsteeme.