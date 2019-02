Kuidas kaitsta väärtuslikku põllumaad

Eelnõu sõnum on üheselt arusaadav: põllumaa on väga väärtuslik ressurss, mida tuleb säilitada ja targalt majandada. Kui omanik ei taha põllumaaga tegeleda, tuleks see välja rentida, et säiliks põllumaa väärtus, või siis kaaluda müüki (viimast tehes peaks vältima maadega spekuleerijaid). Kohe kindlasti ei tohiks lasta väärtuslikul põllumaal kasutult seista, kuna korrapäraselt hooldamata põllumajandusmaa hakkab võsastuma, mis toob kaasa maa turuväärtuse langemise. Omanikud peaksid endale teadvustama, et võsastunud põllumaade uuesti kasutusse võtmine on kallis. Harilikult maksab selle lõbu lõpuks kinni omanik ise, kes on sunnitud rentima või müüma oma vara mitu korda odavamalt, kui ta oleks saanud sihtotstarbeliselt kasutatud põllumaa eest.