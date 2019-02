Lüganuse valda rajatakse suur põlevkivikaevandus

Nüüd on mindud asjaga uuele ringile, Keskkonnaamet menetleb Enefit Kaevandused ASi taotlusel Uus-Kiviõli allmaakaevanduse kaevandamisluba. Taotluses soovitakse kaevandamisluba 30 aastaks maksimaalse kasutusmääraga kuus miljonit tonni põlevkivi aastas (võrdluseks: Estonia kaevanduse aastane kasutusmäär on kümme miljonit tonni). Keskkonnaamet andis teada, et taotlusmaterjalid edastatakse lähiajal keskkonnaministeeriumi maavarade komisjonile. Kui maavarade komisjon nõustub kaevandamisloa andmisega ning kaevandamisloa eelnõu avalikustamise käigus sellele vastuväiteid ei esitata, siis antakse uus kaevandamisluba välja. Eesti Energia loodab loa kätte saada juba sel suvel.

Lüganuse vald on uuele kaevandusele andnud põhimõttelise nõusoleku. Lüganuse vallavolikogu on teinud sellel teemal kaks otsust, ühe möödunud aasta 14. novembril ja teise 19. detsembril. Nende otsuste sisuks on peamiselt mitmesugused negatiivsete mõjude leevendusmeetmed ja vältimatute mõjude kompensatsioonid, mida kaevandaja käest nõutakse.