Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja Reet Roosalu selgitas, et praegu passiivse varuna arvel olev maavara võidakse tulevikus ümber hinnata aktiivseks. «Aja jooksul saadakse uusi teadmisi, arenevad kaevandamistehnoloogiad, täienevad võimalikud mõjude leevendusmeetmed, misjärel võidakse teha otsus passiivse maavara aktiivseks ümberhindamiseks.» Maa-amet peab maapõue kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagama juurdepääsu maavarale. «Olukorras, kus maad on tarvis kasutada kaevandamise eesmärgil ja maa omanik ei nõustu maa kasutamisega, on juurdepääs maavarale takistatud,» lisas Roosalu. Maa põllumajanduslik kasutus on võimalik ka maa rendi kaudu.