Eesti rahva tulevik kutsub kaasa mõtlema

Eesti rahvastiku pikaajalise kahanemistrendi taustal on kestmine üha enam päevakorras – seda on märgata isegi käimasolevast valimisdebatist. Peale kajastuse on kasvanud ka arutellu panustajate ring. Üks märk sellest oli eelmisel nädalal rahvusraamatukogu korraldatud kohtumine «Eesti rahva tulevik». Sündmus oli pühendatud Riigikogu Toimetiste möödunud aasta lõpus ilmunud samanimelisele numbrile. Oma vaatenurki Eesti tulevikule pakkusid kaasautorid ja ka auditoorium. «Eesti rahva tulevik on koos eesti kultuuriga või seda tulevikku polegi,» kõlas sõnum publiku hulgast.