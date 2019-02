Krista Kerge: Kehvemad koolid või kehvem sugu?

Ameerika teadlased on leidnud, et kehvema kvaliteediga koolid kas toetavad varjatult või vähemalt ei takista sellise koolikultuuri teket, mis peab vastandumist koolile ja õpetajatele maskuliinse käitumise osaks. Kas järeldada, et Eesti kümnetes artiklites sooprobleemseks kuulutatud ühtluskool kujutabki endast kehvemate koolide kooslust?