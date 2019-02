Tiiu Kuurme: miks poisid lahkuvad?

Põhjusi otsides jõutakse enamasti selleni, et poistel on koolis igav, nende loomusega ei arvestata, õpetajad ei mõista poisse, kool on tüdrukutele sobivam ja õpetajad naissoost. Analüüsides poiste ja tüdrukute edasijõudmist eri ainetes, leitakse, et poistel on nn teistmoodi pealuu ehitus. Kuigi rohketes võrdlevates uuringutes kummagi soo vaimsest võimekusest on tõestatud, et intellektuaalses potentsiaalis erinevusi ei ole, või siis mõnes tajuomaduses õige minimaalselt. Need erinevused, mis koolis välja paistavad, pärinevad pigem omandatud suhtumistest-hoiakutest.