Riigireformi SA ametlikus esitluses on kirjas, et erakondade programmid annavad põhjust mõõdukaks optimismiks. Programmide ühisosa on reformi n-ö üldosa (bürokraatia vähendamine, õigusloome, õiguskeel), n-ö eriosa on erakonniti üsna erinev, kuid siiski ühildatav. Riigikogu rolli suurendamine tundub deklaratiivsel tasandil olevat samuti konsensuslik.