Erkki Koort: parteide valimisprogrammide julgeoleku peatükid meeutavad keskpärast memo

Reformierakonna programmi lugedes jäi mulje, et tegemist on ametniku koostatud memoga, milles on püüdlikult ära märgitud kõik asjad, mis võimul olles justkui tegemata jäid. Kahju, sest enamik seal esitatud mõtetest on kõne all olnud ka varem, kuid uusi peaaegu polegi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna programmi algus on paljulubavam, kuid lõpp läheb lappama ning vajub ära, keskendudes mingitele arusaamatult valitud detailidele, mida samasuguse täpsusega võiks sinna kirjutada tuhandeid.

Eesti 200 püüab leida uusi nurki ja kohati see õnnestub, kuid näib, et neil pole kedagi, kes seda valdkonda tunneks, ning siis on kirja pandud punkte, mis korduvad ka teistes programmides.

Isamaa programm tundub esmapilgul päris hea, kuid muutub lugedes tüütavaks ja on liiga loosunglik, kuid sobib hästi valimisreklaami stsenaariumiks.

Vabaerakonna programmist kumab värskust ning tahet teha ka teistsuguseid asju. Kui neil oligi valimisprogrammi koostades aluseks kellegi memo, siis pole nad vähemasti seda tuimalt programmi kopeerinud.

Palju detaile ning nende ümber keerutamist. Seda kõike võiks olla palju vähem.

Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ei ole seda memo olnud või vähemasti ei ole nad seda kasutanud, kuid parlamendierakonnana on nemadki saanud briifinguid julgeoleku teemal. Tuleb tunnistada, et nende programm erineb kõige rohkem sellest, mis nagunii ära tehtaks.

Erakonda Eestimaa Rohelised ei ole keegi julgeoleku valdkonnaga kurssi viinud. Nende programm on looduslähedane, mis on loomulikult ka mõistetav, julgeoleku küsimused polegi selle erakonna põhiliin.

Keskerakonnal on memo kindlasti olemas olnud, kuid seal on ka päris palju sellist, mida teised erakonnad pole taibanud oma programmidesse kirjutada. Üldpilt kirjeldab siiski liiga hetkeolukorda ega paku tegelikult uusi lahendusi.

Elurikkuse Erakond on kajastanud julgeolekut ühe osana sellest rikkusest ning erilisi seisukohti neil selles küsimuses ka pole. See on mõistetav, sest erakonna fookus on mujal.