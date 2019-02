Turvalised valimisprogrammid julgeolekut ei taga

Neid valimisi jälgides ei saagi aru, milline on nende valimiste suur teema. Kohati tundub, et selleks on lasteaia kohatasu kaotamine, raudtee-ehitus või Lätist raha tagasi toomine, kuid kindlasti ei ole selleks julgeoleku ning turvalisuse küsimused. Ühelt poolt on see hea, sest kui neist teemadest ei kõnelda, on ilmselt kõik korras ja olukord stabiilne. Teisalt on oht siis midagi maha magada, meenutagem, et Krimmi ründamisest möödub viis aastat just valimisnädalal.