Kuidas valida, kui mets on kallis

Kokkuvõttes pole raske märgata, et metsamajandajate ühenduste ning keskkonnakaitseorganisatsioonide hinnangud on suhteliselt sarnased, ainult et vastandmärgilised – kes saab rohelise fooritule töösturitelt, saab keskkonnakaitsjatelt punase ja vastupidi. Üsna üksmeelsed ollakse selles, et Isamaa ja Eesti 200 valimislubadused tähendavad praeguse intensiivse lageraiemajanduse jätkumist ning ERE ja roheliste omad selle poliitika kõige põhjalikumat muutmist (nagu juba öeldud – viimased puudusid EMLi ja EMPLi kompassilt). Vahepeale jäävad väikeste kõikumistega teised erakonnad – Vabaerakond ja sotsiaaldemokraadid on pigem metsasõbralikud ning Reformierakond ja Keskerakond pigem metsasektori-sõbralikud.